"Я всегда буду очень благодарен "Рубину" и лично Курбану Бердыеву за предоставленную возможность наслаждаться четырьмя годами работы в российской Премьер-лиге. Всякий раз, когда "Рубину" нужна помощь, я в их распоряжении. Если клуб нуждается во мне, я готов возглавить команду", - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
Напомним, ранее Рауль Рианчо входил в тренерский штаб "Рубина" с 2009 по 2014 годы. После этого испанец работал в киевском "Динамо" и сборной Украины. В 2018 году его пригласили в штаб Массимо Карреры в "Спартаке". Когда Каррера покинул клуб Рианчо был назначен исполняющим обязанности главного тренера, но вскоре и он расстался с красно-белыми.
В мае этого года Рианчо рассказал, что устроился на работу в Королевскую федерацию футбола Испании.
Рианчо: готов возглавить "Рубин", если клуб нуждается во мне
Экс-тренер "Рубина" Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться в казанский клуб.
Фото: "СЭ"