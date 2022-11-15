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Ташуев - о возможности подписать в "Ахмат" Дзюбу: он все еще может давать результат

Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал возможность подписать Артема Дзюбу в грозненский клуб.
Фото: ФК "Адана Демирспор".
"Дзюба он и в Африке Дзюба. Он все еще может давать результат, если его правильно подготовить. Левандовски всего на год младше, но все еще лучший бомбардир. Но пока тему перехода Дзюбы мы не поднимали", - цитирует Ташуева Sport24.

Напомним, в начале ноября Дзюба официально покинул "Адана Демирспор". Российский форвард расторгнул контракт с турецким клубом. Он выступал за команду с августа, проведя за нее 5 матчей, в которых отметился одним голом. Дзюба не сумел закрепиться в стартовом составе команды.

Ранее Дзюба выступал за "Зенит", тульский "Арсенал", "Спартак", "Ростов" и "Томь". В этом году Артему исполнилось 34 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.


Ташуев Дзюба Ахмат
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