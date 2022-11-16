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Ташуев: "Зенит" еще не чемпион

Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев поделился мнением о том, можно ли уже считать "Зенит" чемпионом.
Фото: "Матч ТВ"
- "Зенит" сейчас наоборот консолидируется и поймет, что нельзя расслабляться. В начале нашего матча было видно, что "Зенит" вышел обыгрывать нас "на классе" - не ожидали, что мы будет агрессивно прессинговать. Мы этим воспользовались. "Спартак" сейчас точно жалеет, что не обыграл "Сочи" - разница очков стала бы еще меньше. "Зенит" еще не чемпион - все впереди. Но теперь они поняли, что нужно выкладываться на полную, - приводит комментарий Ташуева Sport24.

Сергей Ташуев возглавил "Ахмат" в сентябре этого года, подписав контракт на один сезон. С "Ахматом" наставник провел 9 матчей, 7 в РПЛ и 2 в кубке России. В них команда Ташуева одержала 5 побед и 4 раза проиграла. Перед зимней паузой грозненский клуб занимает 6 место, имея в своем активе 26 очков.

Напомним, что в 16 туре РПЛ "Ахмат" под руководством Ташуева смог в гостях обыграть "Зенит" со счетом 2:1. Голами отметились Харин и Конате. Это поражение стало для "Зенита" первым в сезоне в рамках РПЛ. Также петербуржский клуб впервые проиграл у себя дома с 3 октября 2021 года.

В предыдущем туре "Зенит" в гостях обыграл "Торпедо" со счетом 2:0 и набрал 42 очка. Клуб из Санкт-Петербурга по-прежнему возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая Спартак, идущий на втором месте, на 6 баллов.


Зенит Ахмат Ташуев
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