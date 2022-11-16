- Уже писали про 7-8 российских команд, интересующихся Марко. Не надо верить в то, что пишут, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Сербский специалист Марко Николич возглавлял "Локомотив" в период с 2020 по 2021 годы. С "железнодорожниками" тренер выходил в Лигу чемпионов и выигрывал кубок России.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что "Краснодар" может уволить нынешнего наставника команды Александра Сторожук, а Николич является одним из кандидатов на пост наставника краснодарского клуба. Ранее владелец "быков" Сергей Галицкий заявлял, что ему не нравится стиль игры "Локомотива" под руководством Николича.
Агент Николича - о "Краснодаре": не надо верить в то, что пишут
Агент специалиста Марко Николича Деян Йоксимович отреагировал на информацию о том, что серб может возглавить "Краснодар".
Фото: РПЛ