- Пока никаких переговоров о продлении контракта с ЦСКА не было, но Георгий, само собой, хочет продолжать выступать за клуб. Мыслей о завершении карьеры нет, со здоровьем все в порядке, и оно позволяет играть дальше, а форму надо набирать через игры, - приводит комментарий агента Щенникова Sport24.
Георгий Щенников играет за ЦСКА с 2008 года. 31-летний левый защитник является воспитанником команды. В конце нынешнего сезона у футболиста заканчивается контракт. Ранее СМИ сообщали, игрок покинет ЦСКА, так как клуб не намерен продлевать с ним контракт. Из-за полученного повреждения Щенников провел всего 3 матча в этом сезоне. Сам игрок заявлял, что хотел бы продолжить играть за ЦСКА. Трансферная стоимость Щенникова, по данным Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.
ЦСКА в этом сезоне располагается на 5 месте, имея в своем активе 29 очков.
Агент Щенникова: переговоров с ЦСКА о новом контракте не было
Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал, что игрок и ЦСКА не ведут переговоры о новом контракте.
Фото: РПЛ