Сборная России в Душанбе встречалась в товарищеском матче с национальной командой Таджикистана, которая стала первой в истории встреч этих команд. Матч завершился нулевой ничьей.
Во втором тайме встречи на поле появился голкипер "Ростова" Сергей Песьяков, сменивший в воротах Александра Селихова. Однако уже спустя несколько минут замена понадобилась самому Песьякову и он покинул поле. По предварительным данным травма Песьякова связана со связками голеностопа.
Песьяков - о травме в матче с Таджикистаном: это не газон, это ковер
Голкипер сборной России Сергей Песьяков прокомментировал повреждение, полученное в матче со сборной Таджикистана.
Фото: РФС