Как сообщает источник, стороны уже начали переговоры о новом соглашении. Действующий контракт Дивеева с "армейцами" рассчитан до конца сезона 2023/24.
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, когда перебрался из "Уфы". В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отличился одной результативной передачей. В матче 10-го тура чемпионата России Дивеев получил серьезную травму и досрочно покинул поле. Ему диагностировали перелом большеберцовой кости. Ожидается, что на его восстановление уйдет не меньше 3-х месяцев.
Источник: Metaratings
Metaratings: ЦСКА начал переговоры о продлении контракта с Дивеевым
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продлить контракт с клубом.
Фото: РПЛ