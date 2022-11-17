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Metaratings: ЦСКА начал переговоры о продлении контракта с Дивеевым

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продлить контракт с клубом.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, стороны уже начали переговоры о новом соглашении. Действующий контракт Дивеева с "армейцами" рассчитан до конца сезона 2023/24.

Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, когда перебрался из "Уфы". В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отличился одной результативной передачей. В матче 10-го тура чемпионата России Дивеев получил серьезную травму и досрочно покинул поле. Ему диагностировали перелом большеберцовой кости. Ожидается, что на его восстановление уйдет не меньше 3-х месяцев.

Источник: Metaratings


Дивеев ЦСКА
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