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Журналист Карпов: Гаранин, Радимов, Сторожук, Василенко и Хазов – кандидаты на пост главного тренера "Пари НН"

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Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале назвал фамилии главных кандидатов на пост нового главного тренера "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"
Гаранин, Радимов, Сторожук, Василенко и Хазов – кандидаты на пост главного тренера "Пари НН" после ухода Галактионова: решение будет принято в декабре.

Напомним, что Михаил Галактионов, руководивший нижегородской командой с июня 2022 года, покинул клуб 11 ноября 2022 года. Об этом он объявил после матча семнадцатого тура "Пари НН" – "Ахмат" (3:2). Через два дня после этого Михаил возглавил московский "Локомотив". На данный момент обязанности главного тренера "Пари НН" исполняет Антон Хазов, который долгое время работал в тренерском штабе нижегородцев.

Источник: телеграм-канала Ивана Карпова


Пари НН Гаранин Радимов Сторожук Василенко
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