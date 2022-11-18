- В какой бы точке поля Крис не находился - может отдать пас чуть ли не с закрытыми глазами. Магия, - приводит комментарий Ушатова Sport24.
В этом сезоне 37-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа сыграл в 16 матчах. На его счету 10 голов, 6 из которых с пенальти, и 1 голевая передача. Ранее СМИ сообщали, что в руководстве "Сочи" намерены предложить игроку новый контракт.
"Сочи" располагается на 9 месте, имея в своей активе 25 очков.
Футболист "Сочи" Ушатов: Нобоа может отдать пас чуть ли не с закрытыми глазами
Полузащитник "Сочи" Кирилл Ушатов оценил игру своего партнера по команде Кристиана Нобоа.
Фото: ФК "Сочи"