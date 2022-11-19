– Мы занимаем очень простую позицию – у Марцела контракт, он его должен доработать. На клуб выходили люди из "Краснодара" и получили отрицательный ответ. Мало ли, кто что хочет. Мы, может, тоже хотели бы сейчас Сперцяна забрать. Мы для себя ставим определенные задачи, которые завязаны на тренере. Без тренера у нас будут проблемы. Желания менять что-либо у нас нет, – цитирует Еремякина "СЭ".
Чешский специалист Марцел Личка работает главным тренером "Оренбурга" с августа 2020 года и по сей день. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. На счету у Лички в "Оренбурге" насчитывается уже 102 матча – 60 побед, 16 ничейных результатов и 26 поражений. Минувшим летом оренбуржцы поднялись лигой выше, выйдя из Футбольной национальной лиги (ныне – Первая лига) в Российскую премьер-лигу через стыковые матчи с "Уфой". В текущем сезоне РПЛ по итогам семнадцати сыгранных туров "Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице, располагаясь в ее первой половине. Всего команд в лиге – 16. По сообщениям из СМИ, "Краснодар" хочет начать вторую часть чемпионата с новым тренером. Сейчас команду тренирует Александр Сторожук. В предыдущем туре РПЛ "Оренбург" дома обыграл "Краснодар" со счетом 5:1. Сейчас чемпионат России ушел на зимнюю паузу и вернется в начале марта 2023 года.
Президент "Оренбурга" – об отказе отпускать Личку в "Краснодар": мало ли, кто что хочет. Может, мы тоже хотим Сперцяна
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о возможном уходе главного тренера команды Марцела Лички в "Краснодар".
Фото: "СЭ"