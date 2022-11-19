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Чалов - об отъезде из сборной: простудился, нет ничего конкретного

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о причинах отъезда из расположения сборной России.
Фото: РФС
"Чувствую себя лучше, спасибо. Просто простудился. Пока не знаю, нет ничего конкретного", - приводит слова Чалова "Матч ТВ".

Напомним, ранее стало известно, что Федор Чалов покинул расположение сборной России и не примет участие в товарищеском матче со сборной Узбекистана. У него обнаружили симптомы вирусной инфекции. До этого Чалов в составе национальной команды сыграл вничью с Таджикистаном (0:0).

Встреча между Россией и Узбекистаном пройдет в Ташкенте 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.


Чалов Сборная России Сборная Узбекистана
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