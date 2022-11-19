"Слова Карпина в адрес критикующих сборную? Мы не критикуем, а говорим, что думаем и как понимаем футбол. А его мы знаем очень хорошо и для этого не обязательно тренировать", - цитирует Мостового Sport24.
Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с Таджикистаном (0:0). После окончания игры многие эксперты раскритиковали игру национальной команды. В ответ на это главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что их критика его не интересует, поскольку они никого не тренировали.
Александр Мостовой с августа этого года тренирует клуб "Fight Nights", выступающий в Медиалиге.
Мостовой - о словах Карпина: я очень хорошо знаю футбол, для этого не обязательно тренировать
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил на критику Валерия Карпина, возглавляющего национальную команду.
Фото: ТАСС