- Болею за Португалию и Роналду, он мой любимый игрок – как личность и персона. В последнем интервью он все по делу сказал, выразил свои чувства. Он более искренний человек, относится к публике своей открыто. В отличие от Месси, который в себе все оставляет, - приводит слова Скопинцева "Матч ТВ".
Напомним, ранее форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду дал интервью Пирсу Моргану. Футболист критически отозвался о голландском наставнике команды Тен Хаге и руководстве клуба. По информации СМИ, боссы клубы приняли решение расторгнуть с португальцем контракт без выплаты компенсации в размере 16 миллионов фунтов, а также подать на игрока в суд.Также Роналду высказался по поводу нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси, назвав его "волшебным игроком". В том числе португалец также рассказал о том, что у него хорошие отношения с аргентинцем.
Дмитрий Скопинцев в этом сезоне сыграл в 20 матчах. На его счету один гол. Футболист отличился в ворота ЦСКА (2:1) и отпраздновал гол в стиле Роналду.
Скопинцев – об интервью Роналду: сказал все по делу. Криштиану искреннее Месси
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев дал оценку интервью форварда "МЮ" Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Динамо"