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Песьяков: Травма? Можно сказать, что отскочил. Повреждена связка, но планируем попробовать сыграть 27 ноября на Кубок

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Вратарь сборной России и "Ростова" Сергей Песьяков рассказал о травме, полученной в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).
Фото: Сборная России по футболу
– Можно сказать, что отскочил. Подвернул ногу 2-3 раза в одном эпизоде. В первом моменте подвернул ногу, потом кость немного вылезла из голеностопа и я еще раз наступил на ногу – неприятный момент. Жуткой боли не было, был хруст. Как палец хрустит, но чуть побольнее. Повреждена связка, но планируем попробовать сыграть 27 ноября на Кубок, – цитирует Песьякова "РБ Спорт".

Голкипер футбольного клуба "Ростов" дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Таджикистаном, который проходил 17 ноября. Сергей вышел на замену в перерыве вместо вратаря "Спартака" Александра Селихова, но вскоре получил травму, в результате чего на поле был вынужден выйти третий голкипер – Антон Шунин, представляющий московское "Динамо". Во второй товарищеской встрече со сборной Узбекистана (тоже 0:0) Песьяков участия уже не принимал. Сергей отправляется в расположение клуба. "Ростову" предстоит два матча группового этапа Кубка России – в гостях с "Оренбургом" (23 ноября) и дома с "Ахматом" (27 ноября).


Песьяков Сборная России Ростов Кубок России
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