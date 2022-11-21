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Тренер "Зенита": в системе клуба есть футболист с потенциалом Кевина Де Брейне

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Старший тренер молодежной команды "Зенита" Константин Коноплев заявил, что в системе клуба появился игрок с потенциалом полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне.
Фото: ФК "Зенит"
"В системе "Зенита" есть футболист с потенциалом Де Брейне? Да, есть. Этот игрок и сам знает. При определенном отношении к себе и к делу, думаю, должен вырасти в игрока достаточно высокого уровня", - цитирует тренера "СЭ".

Молодежный состав "Зенита" лидирует в таблице текущего розыгрыша МФЛ – коллектив из Санкт-Петербурга записал себе в актив 44 очка в 18-ти встречах. Сине-бело-голубые оторвались на 10 баллов от ближайшего преследователя – "Строгино". Однако столичный клуб провел на один матч меньше.


Зенит Де Брейне Манчестер Сити
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