По данным источника, 28-летний футболист согласовал контракт с воронежским "Факелом".
Сообщается, что сделка будет закрыта в ближайшее время, нападающий подпишет соглашение сроком до окончания следующего сезона.
За 28 матчей в предыдущем сезоне Российской Премьер-лиги Марков записал на свой счет 4 гола и две результативные передачи.
Источник: Metaratings
Metaratings: экс-футболист "Арсенала" Марков согласовал условия контракта с "Факелом"
Экс-форвард тульского "Арсенала" Евгений Марков продолжит карьеру в РПЛ.
Фото: РПЛ