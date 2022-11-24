– Я мог оказаться в академии "Спартака". У меня тогда был выбор – "Спартак", "Локомотив" или "Краснодар". Почему выбрал "Локо"? Они в тот год выиграли первенство. Это подкупило, – приводит слова Глебова Sport24.
Данил Глебов играет за футбольный клуб "Ростов" с января 2019 года и по сей день. До этого Данил выступал за махачкалинский "Анжи" (первая, вторая и молодежная команды), был в академии московского "Локомотива" и молодежной команде "Томи". В Томске родился и сам Данил – произошло это 3 ноября 1999 года. В текущем сезоне Глебов провел 22 игры за "Ростов", забил в них четыре мяча и отдал четыре результативных передачи. Контракт Данила с ростовским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Глебов: я мог оказаться в академии "Спартака". У меня тогда был выбор – "Спартак", "Локомотив" или "Краснодар"
Полузащитник и капитан "Ростова" рассказал о том, что в свое время мог оказаться в академии московского "Спартака", но выбрал "Локомотив".
Фото: РИА Новости