– Все знают, что Курбан – мой тренер, это очень хороший специалист. Посмотрим, что будет дальше. Если он возглавит "Сочи", это будет хорошо. Он сделает очень хорошую команду, – приводит слова Нобоа "РИА Новости".
Курбан Бекиевич Бердыев вчера перестал быть главным тренером иранского "Трактора", который он возглавлял с лета 2022 года. Он предупредил клуб о том, что должен переехать в Россию и возглавить один из клубов. По сообщениям большинства СМИ, этим самым клубом станет "Сочи", который по итогам первой части сезона РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице. Курбан Бердыев уже работал в двух российских командах – "Рубин" и "Ростов". В обоих клубах он успел побывать и вице-президентом, и главным тренером, и советником.
Нобоа: все знают, что Курбан – мой тренер. Если он возглавит "Сочи", это будет хорошо. Он сделает очень хорошую команду
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа был бы рад назначению Курбана Бердыева главным тренером сочинского клуба.
Фото: "СЭ"