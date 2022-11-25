"Передняя заболела в тот момент, когда влетел в Ломаева. Думаю, что первая часть сезона для меня закончена. Неприятно — есть болевые ощущения", - цитирует Чернова "Чемпионат".
Напомним, Никита Чернов получил повреждение в матче против "Крыльев Советов" (1:2) в 5-м туре группового этапа Кубка России. Кроме того, в этой встрече защитник забил свой дебютный гол за красно-белых. В следующем матче "Спартаку" предстоит встреча с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в заключительном туре Кубка страны. Матч пройдет в воскресенье, 27 ноября.
Защитник "Спартака" Чернов: думаю, что первая часть сезона для меня закончена
Защитник "Спартака" Никита Чернов заявил, что вряд ли появится на поле в последнем матче команды в этом году против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"