- Интерес "Манчестер Юнайтед" к Пиняеву? Мы не знаем, есть ли он. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналду заняты, чем Пиняевым. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует большие клубы, они всегда найдут возможность пригласить, - передает слова Осинькина "РБ Спорт".
18-летний атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев является воспитанником футбольной академии "Чертаново". С 2017 года Пиняев несколько раз ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед" по приглашению руководства манкунианцев. В текущем сезоне футболист провел за самарский клуб 15 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми голами и 4 результативными передачами. 37-летний португальский нападающий "МЮ" Криштиану Роналду в ноябре 2022 года дал скандальное интервью, направленное против клуба, после чего с ним был расторгнут контракт.
Осинькин: "Манчестер Юнайтед" сейчас больше занят Роналду, чем Пиняевым
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос о текущем интересе "Манчестер Юнайтед" к 18-летнему атакующему полузащитнику Сергею Пиняеву.
Фото: ПФК "Крылья Советов"