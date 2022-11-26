- Скучно будет! Ну а кого теперь будут критиковать? Думаю, что ему нелегко далось это решение. Он вкладывал в клуб много своих ресурсов, а потом пошли санкции... – приводит комментарий Мутко "СЭ".
Напомним, Леонид Федун был владельцем "Спартака" с 2004 года. Летом этого года Федун передал 100% акций "Лукойлу" и покинул клуб. Совет директоров возглавил первый президент "Лукойла" Александр Матыцин. При Федуне красно-белые завоевали один титул чемпионов России, один кубок России и один суперкубок России. Ранее экс-владелец "Спартака" заявлял, что успешно проведенный ЧМ и прогресс российского футбола - заслуга Мутко.
Мутко - об уходе Федуна из "Спартака": скучно будет!
Экс-президент РФС Виталий Мутко прокомментировал уход бывшего владельца Леонида Федуна из "Спартака".
Фото: ТАСС