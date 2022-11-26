- У нас есть позиции, которые того требуют. Не исключено, что один - два игрока появятся: возможно, кто-то уйдет, и на их место надо будет брать других. Но что касается трансферов и возможной ротации — эта работа ведется постоянно, - приводит комментарий Семака "Матч ТВ".
"Зенит" лидирует в РПЛ, набрав после 17 туров 41 очко. Команда потерпела всего одно поражения, проиграв у себя дома "Ахмату" (1:2). Летом к сине-бело-голубым присоединился экс-игрок "Спартака" Зелимхан Бакаев, из "Сочи" были выкуплены форвард Матео Кассьерра и защитник Родригао, а также в аренду пришли два бразильских футболиста – вратарь Иван и вингер Густаво Мантуан.
Ранее СМИ сообщали, что "Зенит" сделал приоритетной целью в зимнее трансферное окно игрока сербской "Црвены Звезды" Страхинью Эраковича
Семак – о трансферах: не исключено, что один - два игрока появятся
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, будет ли клуб в зимнее трансферное окно приобретать новых футболистов.
Фото: ФК "Зенит"