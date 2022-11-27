- Мотивация - выиграть что-то с ЦСКА. Это первое. Второе - мечта никуда не делась. Хочется показать себя в России и уехать в топ-чемпионат, - передает слова Чалова Matchtv.ru.
ЦСКА по итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 29 очков. Отставание "армейцев" от лидирующего "Зенита" составляет 13 очков, от замыкающего топ-3 "Ростова" - 7 очков. В Кубке России красно-синие вышли в верхнюю сетку плей-офф, набрав по итогам группового этапа 13 очков в 6 матчах и заняв второе место.
Чалов: мотивация - выиграть что-то с ЦСКА, показать себя и уехать в топ-чемпионат
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей мотивации на весеннюю часть сезона РПЛ.
Фото: Sportbox