Семин - о драке в матче "Зенита" и "Спартака": футболисты, участвовавшие в этой потасовке, должны серьезно пострадать

Rusfootball.info мнением по поводу драки между игроками " Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился смнением по поводу драки между игроками " Зенита " и " Спартака " в матче Кубка России.

Фото: ТАСС

- Я разочарован этой потасовкой. Силы нужно отдавать в игре на футбольном поле. Футбол - это такое соревнование, которое на трибунах стадиона смотрят очень много людей. Надо же думать, что мальчишки наблюдают за своими кумирами, дети смотрят футбол!.. В общем, те, кто участвовал в этой драке, сильно меня разочаровали. Я думаю, эти футболисты должны серьезно пострадать. Люди, участвовавшие в этой потасовке, должны понимать, что в футболе есть законы: что можно, а что нельзя. То есть они должны понести соответствующее наказание.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info