"Обсуждали, что в следующем матче с "Зенитом" будет битва, пятый раунд будет. Как обсудили в раздевалке концовку матча? Мы смотрели как раз видео драки, посмеялись с Шамара, как он начал драться. Кто больше всех смеялся? Все вместе ржали", - цитирует игрока "Чемпионат".
После окончания компенсированного времени встречи на поле началась массовая драка. Арбитр матча Владимир Москалев показал красные карточки Родригао, Малкому и Барриосу в составе "Зенита". В составе "Спартака" удалены были Соболев, Николсон и Селихов.
Москвичи, несмотря на поражение, вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка страны с первого места в группе B, а питерцы продолжат выступление в Пути регионов.
Зиньковский: в раздевалке смотрели видео драки с "Зенитом" - в следующем матче будет пятый раунд
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский подвел итоги матча против "Зенита" (0:0, 2-4) в Кубке России.
Фото: "СЭ"