"Когда мы били пенальти, их вратарь так радовался! Может быть, он просто не знал, что Самара выиграла? Видимо, ему было важно обыграть "Спартак". Но мы знали, что уже первые, а "Зенит" третий, и, если так в шутку говорить, главную битву мы выиграли", - цитирует игрока "РБ Спорт".
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" в рамках заключительного тура групповой стадии Кубка России прошел в Санкт-Петербурге днем ранее. В серии 11-метровых ударов сильнее оказались хозяева поля (0:0, 4-2). Тем не менее, сине-бело-голубые остались на третьем месте в группе В и вышли в плей-офф Пути регионов.
"Спартак" с первой строчки вышел в плей-офф Пути РПЛ.
Соболев: когда мы били пенальти, вратарь "Зенита" так радовался! Не знал, что Самара выиграла?
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился впечатлениями от серии пенальти в матче Кубка России против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"