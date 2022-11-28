"Думаю, что ребята из "Спартака"сделали правильно, выбежав на поле. Они вступились за своих друзей и товарищей. Не стоять же в стороне, когда твоих бьют! А удалили самых активных - здесь всё по-честному", - цитирует Ещенко "Чемпионат".
Напомним, "Зенит" встречался со "Спартаком" в последнем туре группового этапа Кубка России. После финального свистка между игроками обеих команд завязалась драка, завершившаяся сразу шестью удалениями: Родригао, Малкома и Барриоса ("Зенит") и Николсона, Соболева и Селихова ("Спартак").
После погашения конфликта состоялась серия пенальти, в которой сильнее оказался "Зенит" (4:2).
Ещенко: ребята из "Спартака" сделали все правильно, выбежав на поле. Не стоять же в стороне, когда твоих бьют
Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал драку в матче между красно-белыми и "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"