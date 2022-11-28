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Каррера: "Спартак" должен дополнительно наказать тех, кто получил красные карточки за участие в драке

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Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал массовую драку между игроками красно-белых и "Зенита" во встрече Кубка России.
Фото: РПЛ
"Я считаю, что клуб должен вмешаться, дополнительно наказав тех футболистов, которые получили красную карточку, поставив команду в затруднительное положение в следующих матчах", - цитирует Карреру Metaratings.

"Зенит" и "Спартак" встречались в рамках заключительного тура группового этапа Кубка России. Матч, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился нулевой ничьей в основное время. Перед финальным свистком полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос грубо сфолил на форварде красно-белых Шамаре Николсоне. После этого между командами завязалась драка, к которой подключились даже игроки, которые не были в этот момент на поле.

В результате потасовка закончилась шестью удалениями: Родригао, Малкома и Барриоса ("Зенит") и Николсона, Соболева и Селихова ("Спартак").


Каррера Спартак Зенит
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