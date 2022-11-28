"Что касается спора за чемпионство, то шесть очков разрыва — это, конечно, убойная фора. Быть может, я выскажусь как заинтересованное лицо, но считаю, что ни по составу, ни по игре сегодняшний "Спартак" не уступает "Зениту", - цитирует Романцева "СЭ".
Напомним, "Спартак" сыграл с "Зенитом" в Санкт-Петербурге днем ранее. Сине-бело-голубые оказались сильнее в серии пенальти (0:0, 4-2). По итогам групповой стадии Кубка России красно-белые остались на первом месте в квартете В с 13-ю очками в активе, а питерцы расположились на третьей строчке, набрав 11 баллов.
Романцев: ни по составу, ни по игре сегодняшний "Спартак" не уступает "Зениту"
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о противостоянии москвичей с "Зенитом".
Фото: РФС