"Причём зачинщиками драки "Зенита" и "Спартака" стали легионеры, которых мы финансируем и которым платим зарплату. Они вообще ничего не уважают — я бы их повыгонял из России к чёртовой матери", - цитирует Силкина "Чемпионат".
Напомним, после финального свистка в матче "Зенита" и "Спартака" должна была начаться серия пенальти, однако на поле произошел конфликт, который перерос в массовую потасовку. Арбитр Владимир Москалев показал в общей сложности 6 красных карточек.
Подопечные Сергея Семака оказались сильнее москвичей в серии 11-метровых – 4-2.
Силкин: легионеры – зачинщики драки "Зенита" и "Спартака". Повыгонял бы их из России
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением о роли легионеров в массовой драке между игроками "Зенита" и "Спартака" в матче Кубка России.
Фото: ТАСС