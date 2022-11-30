- Кто станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне? Если "Зенит" фигнёй страдать не будет, станет чемпионом, а если расслабятся — может быть, будет интрига: надеюсь, между "Динамо" и "Зенитом", - приводит комментарий Лещука "РБ Спорт".
Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака являются четырехкратными чемпионами России. В этом сезоне "Зенит" набрал 42 очка и опережает "Спартак", идущий на втором месте на 6 баллов. У команды всего одно поражение в РПЛ за 17 матчей от грозненского "Ахмата" (1:2). Петербуржцы забили 47 мячей и пропустили всего 7. "Зенит" установил новый рекорд результативности после первого круга в чемпионате России, забив 44 гола.
Лещук: интрига в РПЛ будет, только если "Зенит" расслабится
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
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