"Новость о том, что мы не поедем на предсезонный турнир из-за стычки игроков "Зенита" и "Спартака", не соответствует действительности. Причина — место проведения: не Дубай, а Абу-Даби", - цитирует Медведева Sport24.
Напомним, ранее сообщалось, что в ОАЭ в феврале пройдет зимний турнир с участием клубов РПЛ. Ожидалось, что в нем сыграют "Зенит", "Спартак", "Ростов" и "Краснодар", однако 30 ноября генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб отказался от участия.
После этого в СМИ появилась информация, что причиной отказа сине-бело-голубых стала массовая драка в матче Кубка России против "Спартака".
Медведев: "Зенит" не поедет на турнир из-за стычки со "Спартаком"? Причина - место проведения
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что клуб отказался от участия в февральском турнире из-за драки в матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"