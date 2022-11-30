– Со знаком минус в этой части сезона удивили "Локомотив" и "Сочи". Остальные команды хорошо выступили. Удивил "Оренбург". Казалось, что после 1:5 от "Локомотива" и 0:8 от "Зенита" команда провалится, но потом "Оренбург" произвел впечатление, – приводит слова Билялетдинова "РБ Спорт".
Напомним, что "Оренбург" еще в предыдущем сезоне выступал в Футбольной национальной лиге, которая ныне именуется Первой лигой. Через стыковые матчи с "Уфой" они поднялись в Российскую премьер-лигу. И тогда, и сейчас их тренирует чешский специалист Марцел Личка. По итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой части сезона РПЛ "Оренбург" занимает седьмое место в турнирной таблице. В составе клуба выступает лучший бомбардир чемпионата Владимир Сычевой, забивший четырнадцать мячей. Столько же у Квинси Промеса из московского "Спартака", но Владимир превосходит его за счет мячей, забитых с игры.
Ринат Билялетдинов: в первой части РПЛ удивил "Оренбург". Казалось, после 1:5 и 0:8 от "Локо" и "Зенита" они провалятся
Бывший главный тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов рассказал, какие клубы РПЛ удивили его в первой части сезона.
Фото: ФК "Оренбург"