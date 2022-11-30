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Петржела: все уже забыли, что такое "Зенит", что есть такой клуб. У нас не говорят о нем, он никого не интересует

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Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, что будет с российскими сборной и клубами в случае длительного отлучения от международных матчей.
Фото: ФК "Зенит"
– Пока все это будет продолжаться, русским будет только хуже и хуже. Если не можешь играть в кубковых играх, то какой прогресс? Все уже забыли, что такое "Зенит", что есть такой клуб. Знаете, когда я вернулся много лет назад из России в Чехию, меня все время спрашивали: что это за "Зенит", что за команда? Сейчас у нас никто не говорит о "Зените", он никого не интересует, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Напомним, что сборная России по футболу и все российские клубы по политическим соображениям отстранены на неопределенный срок от всех официальных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА. Сборная России не участвует в чемпионате мира по футболу, который прямо сейчас проходит в Катаре. Российские клубы не играют в трех еврокубковых турнирах. "Зенит" в текущем сезоне занимает традиционное первое место в Российской премьер-лиге. Ближайшим преследователем является московский "Спартак", отстающий на шесть очков. Позади семнадцать туров чемпионата России, который ушел на зимнюю паузу и вернется в начале марта 2023 года. В группе Кубке России "Спартак" смог опередить "Зенит", заняв первое место, когда как питерцы под руководством Сергея Семака остались третьими.


Петржела Зенит
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