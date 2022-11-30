"Никто из "Фенербахче" не общался с нами за последний месяц. Но главный тренер и руководство клуба действительно любят Рошу. Во время летнего трансферного окна "Фенербахче" будет очень заинтересован в нем", - цитирует Кампеделли Sport24.
Напомним, Виллиан Роша стал игроком ЦСКА в начале сентября этого года. "Армейцы" заплатили за него "Портимоненсе"около 2-х млн евро. Бразилец провел за команду 13 матчей в РПЛ и Кубке России, отметившись двумя забитыми мячами.
Контракт Виллиана Роши с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
Агент Виллиана Роши: в "Фенербахче" очень любят его. Они будут заинтересованы в трансфере летом
Агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны "Фенербахче".
Фото: ПФК ЦСКА