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"РБ Спорт": венгерский защитник "Фенербахче" Салаи может зимой перебраться в клуб РПЛ

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Фото: Getty Images
По данным источника, Салаи готов рассмотреть возможный трансфер в клуб РПЛ в зимнее трансферное окно.

Аттила Салаи выступает за "Фенербахче" с января прошлого года. В нынешнем сезоне защитник провел 25 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро. Его контракт с "Фенербахче" завершается летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Салаи заинтересован "Зенит". Появлялась информация, что сине-бело-голубые готовы предложить "Фенербахче" за венгра около 20 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"


Салаи
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