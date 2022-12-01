Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Канада
18:00
МароккоНе начат
П1 4.6X 3.4П2 1.83
Хорватия
18:00
БельгияНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.38
Япония
22:00
ИспанияНе начат
П1 7.8X 4.7П2 1.44
Коста-Рика
22:00
ГерманияНе начат
П1 25X 11П2 1.1
Сделать ставку

Черданцев – о выборе Пиняева лучшим молодым игроком: ничего нового о нем мы не узнали, а прогресс Литвинова колоссален

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев прокомментировал выбор лучшего игрока премии "Первая пятерка" – Сергея Пиняева.
Фото: "Матч ТВ"
– Почему я выбрал Литвинова? "Спартак" занимает второе место и находится выше "Крыльев" в таблице. Если сравнивать с Пиняевым, прогресс Литвинова колоссальный. В чем прибавил Пиняев? В возрасте. Он быстренький футболист. Ничего нового мы про него не узнали. Хороший, талантливый игрок, но Литвинов для меня раскрылся абсолютно по-новому, – приводит слова Черданцева "РБ Спорт".

Сегодня было объявлено о победителе ежегодной премии "Первая пятерка" – лучшим молодым российским футболистом 2022 года стал фланговый полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев, который опередил центрального нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина (второе место), опорного полузащитника московского "Спартака" Руслана Литвинова (третье место), центрального полузащитника "Крыльев Советов" Александра Коваленко (четвертое место) и флангового защитника "Ростова" Александра Сильянова (пятое место). Сергей Пиняев в текущем сезоне забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи за самарский клуб.


Черданцев Пиняев Литвинов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: Малком не сделал ничего, чтобы получить дисквалификацию на 6 матчей 2
Осинькин: игра Пиняева становится всё лучше и лучше – интерес к игрокам меня всегда пугает
Канада – Марокко. Стартовые составы команд на матч 3-го тура ЧМ-2022
Ловрен – в стартовом составе Хорватии на матч ЧМ-2022 со сборной Бельгии 1
ЭСК РФС: Москалев правильно удалил Барриоса и Малкома в матче Кубка России "Зенит" - "Спартак" 2
КДК РФС: 6 игроков "Зенита" и "Спартака" удалены за массовую драку – поэтому одинаковое наказание 7
Григорьянц – о драке в матче "Зенит" - "Спартак": КДК не увидел оснований применять санкции к Промесу 22
Барриос, Родригао, Малком, Селихов, Николсон и Соболев дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России 16
Главный тренер Польши: наша главная задача — создать сборной Франции проблемы 4
Шалимов – о выходе сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022: да пошла эта Польша! Из-за нее сборной России нет в Катаре 8
Черданцев – о выборе Пиняева лучшим молодым игроком: ничего нового о нем мы не узнали, а прогресс Литвинова колоссален 2
Петржела: игроки "Зенита" и "Спартака" опозорили российский футбол и должны получить минимум 5 матчей дисквалификации 5
Владимир Федотов: Обляков себя не жалеет, полностью отдается игре. Это очень важно и ценно 1
Ребров – о преимуществе Денисова над Пиняевым: Сергей перспективен, но не провел полноценный сезон. Даниил играл больше
Спортивный директор "Оренбурга": приоритет клуба в зимнее трансферное окно – качественные латиноамериканские футболисты 4