– Почему я выбрал Литвинова? "Спартак" занимает второе место и находится выше "Крыльев" в таблице. Если сравнивать с Пиняевым, прогресс Литвинова колоссальный. В чем прибавил Пиняев? В возрасте. Он быстренький футболист. Ничего нового мы про него не узнали. Хороший, талантливый игрок, но Литвинов для меня раскрылся абсолютно по-новому, – приводит слова Черданцева "РБ Спорт".
Сегодня было объявлено о победителе ежегодной премии "Первая пятерка" – лучшим молодым российским футболистом 2022 года стал фланговый полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев, который опередил центрального нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина (второе место), опорного полузащитника московского "Спартака" Руслана Литвинова (третье место), центрального полузащитника "Крыльев Советов" Александра Коваленко (четвертое место) и флангового защитника "Ростова" Александра Сильянова (пятое место). Сергей Пиняев в текущем сезоне забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи за самарский клуб.
Черданцев – о выборе Пиняева лучшим молодым игроком: ничего нового о нем мы не узнали, а прогресс Литвинова колоссален
Спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев прокомментировал выбор лучшего игрока премии "Первая пятерка" – Сергея Пиняева.
Фото: "Матч ТВ"