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Камоцци: Промесу не дали красную карточку? Невероятное решение!

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Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о решении КДК РФС по потасовке на матче Кубка России между красно-белыми и "Зенитом".
Фото: соцсети
"Я считаю абсолютно верным решение о дисквалификации игроков "Спартака" и "Зенита" на шесть матчей. Промесу не дали красную карточку? Невероятное решение!" - цитирует Камоцци "СЭ".

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза постановил дисквалифицировать участников драки, получивших красные карточки, на 6 матчей Кубка. Мера распространяется на Николсона, Соболева, Селихова, Родригао, Барриоса и Малкома.

Глава комитета Артур Григорьянц, комментируя причины отсутствие наказания для форварда "Спартака" Квинси Промеса, заявил, что КДК не увидел оснований для применения санкций в отношении голландского футболиста.


Камоцци Спартак Промес КДК РФС Зенит Кубок России
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