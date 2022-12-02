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Пиняев: после травмы скаут "Манчестер Юнайтед" писал со словами поддержки

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Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев рассказал, что находится на связи с представителями "Манчестер Юнайтед".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"В "Манчестер Юнайтед" были в курсе моего состояния? Да, люди, с которыми я там знаком, тоже писали. Например, скаут Кристо Колибарда — он отправил сообщение со словами поддержки, пожелал здоровья. Пишем друг другу по праздникам, поздравляем", - приводит слова Пиняева "СЭ".

Напомним, Пиняев неожиданно выбыл из строя в начале сезона 2022/23. Игроку самарцев диагностировали пневмоторакс, из-за которого он пропустил около полутора месяцев.

В нынешнем сезоне Сергей провел 15 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В начале ноября Пиняеву исполнилось 18 лет.


Пиняев Манчестер Юнайтед
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