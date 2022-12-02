- Есть ли вероятность, что Шамар Николсон присоединится к "Галатасараю" зимой? Нет, не думаю, это маловероятно. Дело в том, что главная цель клуба в новом сезоне — Мусса Дембеле из "Лиона", потому что в конце сезона он станет свободным агентом, - приводит комментарий журналиста "СЭ".
Шамар Николсон стал игроком "Спартака" зимой этого года. С красно-белыми нападающий выиграл Кубок России. В этом сезоне ямайский форвард сыграл в 20 матчах. На счету футболиста 4 забитых мяча и 4 ассиста. Контракт Шамара со "Спартаком" действует до лета 2026 года. Трансферная стоимость Николсона, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщили об интересе турецкого "Галатасарая" к ямайскому футболисту.
Турецкий журналист: маловероятно, что Николсон перейдет в "Галатасарай"
Турецкий журналист Мехмет Озджан оценил вероятность перехода в "Галатасарай" форварда "Спартака" Шамара Николсона.
Фото: РПЛ