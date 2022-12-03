- Я общался с представителями "Сан-Паулу", но мне ничего не известно об их интересе к Педриньо, - приводит комментарий агента "СЭ".
Бразильский футболист Педриньо в этом сезоне сыграл в 9 встречах. На счету футболиста 4 забитых мяча. Все голы бразилец оформил в одной игре в ворота "Химок" в Кубке России. Также на счету Педриньо одна голевая передача.
Ранее СМИ сообщили, что бразильский клуб "Сан-Паулу" договорился с "Локомотивом" об аренде футболиста на один год.
Агент Педриньо: мне ничего неизвестно об интересе "Сан-Паулу" к игроку
Агент бразильского вингера "Локомотива" Педриньо Луис Фернандо Гарсия прокомментировал появившуюся информацию об интересе к игроку "Сан-Паулу".
Фото: ФК "Локомотив"