- Последние контакты с "Челси" по Арсену были в августе или начале сентября. С тех пор разговоров по его трансферу с лондонским клубом у "Динамо" не было. Так что ничего нового вам пока сказать не могу на этот счет. – приводит комментарий Гафина "Известия".
Летом "Челси" хотел приобрести 18-летнего Арсена Захаряна за 15 миллионов евро. Но из-за отсутствия гарантий со стороны лондонского клуба трансфер не состоялся. Недавно полузащитник заявил, что продолжает переговоры с англичанами.
Арсен Захарян в этом сезоне провел 22 матчах. На счету футболиста 3 мяча и 6 результативных передачи. Трансферная стоимость игрока, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро. Контракт Захарян с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
Гафин: последние контакты с "Челси" по Захаряну были в августе или начале сентября
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о переговорах с "Челси" по поводу полузащитника команды Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"