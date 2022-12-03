"Раньше таких жестких наказаний не было. Если бы подобное было в моей карьере, я бы точно целый сезон просидел бы на трибуне (смеется). Мы участвовали в битвах в играх с "Москвой", "Аланией", - цитирует Ковалевского "Матч ТВ".
Ковалевски выступал в составе "Спартака" в 2003-го по 2007 год и дважды становился серебряным медалистом Российской Премьер-лиги.
Игроки столичного коллектива и "Зенита" устроили массовую драку в матче заключительного тура групповой стадии Кубка России, по итогам которой 6 игроков получили красные карточки. КДК РФС после рассмотрения эпизода дисквалифицировал Селихова, Соболева, Николсона, Родригао, Малкома и Барриоса на 6 матчей национального Кубка.
Ковалевски – о драке в матче "Спартака" и "Зенита": за такое я бы целый сезон просидел на трибуне
Экс-вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски поделился мнением о потасовке после финального свистка в матче красно-белых с "Зенитом" (0:0, 2-4) в рамках Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"