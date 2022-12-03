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Игнатьев – о матче со "Спартаком" в Кубке: нам повезло со жребием, будет высококлассный футбол

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Форвард "Локомотива" Иван Игнатьев оценил итоги жеребьевки плей-офф Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Спартак" — очень интересный соперник. Нам не повезло со жребием? Наоборот, нам повезло со жребием. Хорошо, что нам попался "Спартак". Будет красивый высококлассный футбол, придёт много болельщиков, класс", — цитирует футболиста "Чемпионат".

Жеребьевка стадии плей-офф Кубка России прошла днем ранее, красно-зеленым достался в соперники "Спартак".

Команды успели дважды сыграть между собой в нынешнем сезоне – в 10-м туре Российской Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля одержали "сухую" победу 1:0, в рамках 17-го тура красно-белые снова набрали 3 очка (2:1).


Локомотив Спартак Кубок России Игнатьев Ив
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