"Спартак" — очень интересный соперник. Нам не повезло со жребием? Наоборот, нам повезло со жребием. Хорошо, что нам попался "Спартак". Будет красивый высококлассный футбол, придёт много болельщиков, класс", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Жеребьевка стадии плей-офф Кубка России прошла днем ранее, красно-зеленым достался в соперники "Спартак".
Команды успели дважды сыграть между собой в нынешнем сезоне – в 10-м туре Российской Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля одержали "сухую" победу 1:0, в рамках 17-го тура красно-белые снова набрали 3 очка (2:1).
Игнатьев – о матче со "Спартаком" в Кубке: нам повезло со жребием, будет высококлассный футбол
Форвард "Локомотива" Иван Игнатьев оценил итоги жеребьевки плей-офф Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"