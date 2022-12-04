"Драку спровоцировал Промес? Его обвинить – самое простое. Но зачем он подходил к Барриосу два или три раза после того, как был совершён фол? Стоило ли удалить Промеса? Здесь вопрос – за что? Наверное, КДК не нашёл, за что удалять. Наверное, за провокацию не удаляют", - цитирует Аршавина Metaratings.
Напомним, после финального свистка на поле началась массовая драка между игроками "Зенита" и "Спартака". Красные карточки за участие в потасовке получили Родригао, Барриос, Малком, Селихов, Соболев и Николсон. Позднее КДК РФС в результате рассмотрения инцидента дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка России. Форвард красно-белых Квинси Промес никакого наказания не получил.
Аршавин – о драке в матче со "Спартаком": КДК не нашёл, за что наказать Промеса – за провокацию не удаляют
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о потасовке в кубковом матче против "Спартака".
Фото: Getty Images