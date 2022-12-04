"Новость об интересе к Энцо Копетти верна. Действительно, есть интерес со стороны российского "Зенита". Они предложили 7,5 млн евро. "Зенит" присоединился к гонке за игрока вместе с клубом "Шарлотт" из MLS", - цитирует Сендоа "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Зенита" рассматривает возможность подписания игрока. Сообщалось, что питерцы ведут переговоры с "Расингом" и окружением Копетти на предмет потенциального трансфера.
26-летний аргентинец забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи в 25 матчах чемпионата Аргентины.
Представитель Копетти: новость об интересе "Зенита" верна – они предложили за Энцо 7,5 млн евро
Представитель форварда аргентинского "Расинга" Энцо Копетти Мартин Сендоа прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Зенита".
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