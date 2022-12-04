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Каштанов: на 2023 год я ставлю для себя новые цели. И чтобы их достичь, для меня в этом году нет отпуска

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Нападающий "Урала" Алексей Каштанов рассказал о собственных планах на зимний перерыв в российском футболе и целях на остаток сезона.
Фото: ФК "Урал"
– На 2023 год я ставлю для себя новые цели. И чтобы их достичь, для меня в этом году нет отпуска. После последней игры я дал себе 3 дня отдохнуть, и приехал в Москву что бы весь декабрь поработать, – приводит слова Каштанова Sport24.

13 ноября 2022 года был сыгран последний в этом году тур Российской премьер-лиги – семнадцатый по счету. После этого команды провели еще по две встречи в рамках группового этапа Кубка России, а затем отправились в отпуск. Футбольный клуб "Урал" по итогам семнадцати сыгранных туров в РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 21 очко. В Кубке России клуб из Екатеринбурга занял первое место в своей группе, набрав наибольшее количество очков среди представителей всех групп Пути РПЛ. Сам Алексей Каштанов забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач в двадцати одном матче.


Каштанов Урал
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