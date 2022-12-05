– С Федерацией футбола Армении на данный момент не общаюсь. Выбор в пользу сборной России – окончательное решение. Возможность сменить спортивное гражданство и играть за Армению не рассматриваю, решение выступать за сборную России было взвешенным, – цитирует Коваленко "РБ Спорт".
Напомним, что ранее об интересе армянской федерации футбола к Александру Коваленко говорил его главный тренер в "Крыльях Советов" Игорь Осинькин. Сам полузащитник позже подтвердил эту информацию. Коваленко уже вызывался в расположение сборной России при Карпине, но матчи носили лишь товарищеский характер. В частности, полузащитник выходил на поле в стартовом составе в сентябрьской встрече с Киргизией. Александр сейчас представляет самарские "Крылья Советов", но формально он уже является футболистом "Сочи", в которое он перейдет летом 2023 года. Сейчас Коваленко выступает в Самаре на правах аренды, являясь стабильным игроком стартового состава.
Коваленко: смену гражданства и игру за Армению не рассматриваю. Решение выступать за сборную России было взвешенным
Полузащитник "Крыльев Советов" и сборной России Александр Коваленко рассказал, размышляет ли он о смене спортивного гражданства.
Фото: РИА Новости