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Медведев – о трансфере Алипа: не питайтесь слухами

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб выкупил казахстанского защитника Нуралы Алипа.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" выкупил Алипа? Не питайтесь слухами, - приводит комментарий Медведева Sport24.

В нынешнем сезоне Нуралы Алип сыграл 4 матчах за Зенит и не совершал результативных действий. В 17 туре против "Торпедо" игрок вышел в стартовом составе и отыграл 90 минут. Сегодня СМИ сообщили о том, что петербургский клуб выкупил футболиста у "Кайрата". Сумма сделки не называется, но по данным источника, трансфер стал самым дорогим в истории Казахстана. Игрок подпишет четырехлетние соглашение по схеме три плюс один.


Медведев Зенит Алип
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