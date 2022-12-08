- "Зенит" выкупил Алипа? Не питайтесь слухами, - приводит комментарий Медведева Sport24.
В нынешнем сезоне Нуралы Алип сыграл 4 матчах за Зенит и не совершал результативных действий. В 17 туре против "Торпедо" игрок вышел в стартовом составе и отыграл 90 минут. Сегодня СМИ сообщили о том, что петербургский клуб выкупил футболиста у "Кайрата". Сумма сделки не называется, но по данным источника, трансфер стал самым дорогим в истории Казахстана. Игрок подпишет четырехлетние соглашение по схеме три плюс один.
Медведев – о трансфере Алипа: не питайтесь слухами
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб выкупил казахстанского защитника Нуралы Алипа.
Фото: ФК "Зенит"