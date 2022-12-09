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Зарема – о российском гражданстве Промеса: Квинси уже давно свой

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Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказался по поводу информации о том, что Квинси Промес может получить российский паспорт.
Фото: Global Look Press
- Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой! — приводит комментарий Салиховой "Чемпионат".

Сегодня СМИ сообщили, что "Спартак" начал процесс получения российского гражданства Квинси Промесом. Голландский нападающий выступает за красно-белых с 2014 года. Игрок покидал московский клуб с 2018 по 2021, но затем снова вернулся. Со "Спартаком" Промес выиграл титул чемпиона России, кубок России и суперкубок России.


Спартак Салихова Промес
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